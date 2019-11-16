السعودية اليوم / حالة الطقس المتوقعة اليوم السبت



الرياض 19 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 16 نوفمبر 2019 م واس

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - ما تزال الفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على مناطق تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، حائل،القصيم، الرياض, المدينة المنورة، مكة المكرمة، الباحة، عسير وجازان ,وعلى اجزاء من المنطقة الشرقيه كما يتوقع تكون الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على منطقتي الجوف والحدود الشمالية كذلك على أجزاء من منطقة تبوك.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربيه الى شمالية غربية على الجزئيين الشمالي والأوسط وجنوبية شرقية اى جنوبيه غربيه بسرعة 18-45كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف, وحالة البحر متوسط الموج و مائج ، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية شرقيه الى جنوبيه شرقيه بسرعة 12-34كم/ساعة ، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف الى متوسط الموج.

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