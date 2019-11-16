قائد شباب الأمة … ماذا فعل؟

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قائد شباب الأمة

الشعوب العربية أدركت أهمية *التحصين* الذي يقوده *الأمير محمد بن سلمان* من أجل أمن الأمة *القومي*، وحجم ما يبذله من جهود للنهوض بها سياسياً وأقتصادياً وثقافياً وما *رؤية 2030* ببعيدة عنهم .

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‏سموه كان يعلم أن الشعوب بحاجة *لخطاب وعمل وتوجه وهدف يعطيهم أملاً نحو المستقبل* وهذا ما يرونه فيه ،بعدما عرفوا أن عالمنا يحتاج *قائد ينهض* بهم بعدما تدهورت حالتهم بسبب العملاء والخونة والتدخل *الفارسي والعثماني* الذي شردهم و دمر أوطانهم ،وأصبحت ثرواتهم تسرق من قبل أذرعهم العميلة.

انظروا لحال الأوطان المجاورة وحالة الإحباط لجيل الشباب كيف وصلوا بعد سيطرة الإخوان والمليشيات الإيرانية العميلة على مفاصل بعض الدول ⁉وكيف أصبحت مفلسة بعد *انهيار الدور و الولاء الوطني* ⁉فالأمة بحاجة لقائد *شاب مُلهم وذكي و طموح* مثله مع تكاتف إخوته القادة المخلصين ،لاسيما أنه سخر كل الأمكانات والظروف لوطنه وأمته لكي تنهض .

نعم لقد أصبح الأمير *رمز للإصلاح* ومكافحة الفساد وأسمه *ايقونة* لكل ماهو إيجابي و أصبحت الشعوب المطالبة للإصلاح *تتغنى به* في مظاهراتها ضد الفساد والفاسدين وجعلوه *رمز الإصلاح والتطور و الإبداع والملهم لكل الشباب * .

‏لا عجب فالسعودية هي *صمام الأمان* للأمة وتتوفر بها جميع عناصر *القوة الوطنية* و تتوفر فيها *القيادة الطموحة المكتملة الأركان* لتحول المنطقة إلى *أوروبا أخرى*.

