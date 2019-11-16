سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على عدة مناطق بالمملكة.. السبت

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تكون سحب رعدية ممطرة على معظم أنحاء المملكة، غدًا السبت، مع ظهور الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر.

وقالت هيئة الأرصاد، في تقرير لها، نشرته عبر موقعها الإلكتروني: بمشيئة الله- تعالى- لا تزال الفرصة مهيأة لتكُون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق: (تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، حائل، القصيم، الرياض, المدينة المنورة، مكة المكرمة، الباحة، عسير وجازان). كذلك على أجزاء من المنطقة الشرقية.

وتوقعت الهيئة، تكوُن الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على منطقتي الجوف والحدود الشمالية كذلك على أجزاء من منطقة تبوك، لافتة إلى أن الرياح السطحية على البحر الأحمر، ستكون غربية إلى شمالية غربية على الجزءين الشمالي والأوسط، وجنوبية شرقية، بسرعة 18-45كم/ساعة على الجزء الجنوبي ، مع ارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف المتر، والموج من متوسط إلى مائج.

وفيما يتعلق بالخليج العربي، فستكون الرياح السطحية، شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 12-34كم/ساعة، وارتفاع الموج ما بين نصف المتر إلى متر ونصف.

وفيما يلي بيان تفصيلي لدرجات الحرارة المتوقعة غدًا السبت: