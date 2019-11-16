السعودية اليوم / السعودية اليوم الجيش التونسي يوقف 10 مهاجرين غير شرعيين



تونس 18 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 15 نوفمبر 2019 م واس

أوقفت وحدات من الجيش التونسي العاملة بالمنطقة الحدودية العازلة بمدينة بن قردان بمحافظة مدنين جنوب البلاد 10 مهاجرين غير شرعيين، من جنسيات إفريقية مختلفة.

وأفاد بيان لوزارة الدفاع التونسية اليوم، أن المهاجرين كانوا بصدد اجتياز الحدود خلسة باتجاه الأراضي التونسية، لافتًا إلى أنه تم التحفظ عليهم لاتخاذ الإجراءات القانونية في شأنهم.

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