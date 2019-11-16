السعودية اليوم / ارتفاع عجز الميزان التجاري الغذائي لتونس



تونس 18 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 15 نوفمبر 2019 م واس

ارتفع عجز الميزان التجاري الغذائي لتونس إلى 1344.5 مليون دينار تونسي أي بنحو 438 مليون دولار أمريكي، مع نهاية شهر أكتوبر الماضي، مقابل عجز بقيمة 375.8 مليون دينار أي بنحو 122.5 مليون دولار ، خلال نفس الفترة من سنة 2018.

وعزا المرصد التونسي للفلاحة عجز الميزان التجاري والغذائي إلى ارتفاع أسعار الحبوب المورّدة، وتراجع زيت الزيتون، لافتًا إلى أنّ نسبة تغطية الواردات بالصّادرات قد بلغت 9.71 بالمائة خلال أكتوبر 2019 مقابل 4.91 بالمائة، خلال نفس الفترة من عام 2018.

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