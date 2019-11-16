شكرا لقرائتكم خبر عن الديوان الملكي: وفاة الأمير تركي بن عبدالله بن سعود والان مع التفاصيل

الديوان الملكي: وفاة الأمير تركيبن عبدالله بن سعود السبت 16 نوفمبر 2019 أعلن الديوان الملكى السعودى وفاة الأمير تركى بن عبدالله بن سعود بن ناصر بن فرحان آل سعود، وجاء البيان كالتالي.

صدر عن الديوان الملكى اليوم البيان التالى : Advertisements "بيان من الديوان الملكي" انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الأمير / تركى بن عبدالله بن سعود بن ناصر بن فرحان آل سعود، وسيصلى عليه - إن شاء الله - هذا اليوم السبت الموافق 19 / 3 / 1441 هـ، بعد صلاة العصر فى جامع الإمام تركى بن عبدالله فى مدينة الرياض. تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.

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