شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط ترتفع 2% رغم المخاوف من زيادة الإمدادات والان مع التفاصيل

أسعار النفط ترتفع 2 رغم المخاوف من زيادة الإمدادات السبت 16 نوفمبر 2019 ارتفعت العقود الآجلة للنفط بما يقرب من 2%، الجمعة، إذ عززت تصريحات لمسؤول أمريكي كبير التفاؤل حيال اتفاق تجارة أمريكي صيني، لكن المخاوف من ارتفاع إمدادات الخام تكبح الأسعار.

وأضاف روس: "نحن الآن في طور التفاصيل النهائية". Advertisements وتُستأنف الجمعة محادثات التجارة الأمريكية الصينية عبر الهاتف. وأثر تقرير شهري من وكالة الطاقة الدولية سلبا على الأسعار، إذ أشارت تقديرات الوكالة إلى أن نمو المعروض من خارج أوبك سيقفز إلى 2.3 مليون برميل يوميا العام المقبل مقارنة مع 1.8 مليون برميل يوميا في 2019، وذلك بسبب زيادة إنتاج الولايات المتحدة والبرازيل والنرويج وجيانا.

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