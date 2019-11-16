شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار على مكة وجدة.. و«المدني» يحذر والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (مكة المكرمة) شهدت مكة المكرمة وجدة أمس (الجمعة)، هطول أمطار من خفيفة إلى غزيرة ومتوسطة، ودعت الإدارة العامة للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة، المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر نتيجة للتقلبات الجوية المؤثرة وفقاً للنشرة الصادرة من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة. وأهاب المتحدث باسم الإدارة الرائد نايف الشريف، بالجميع التقيد بتعليمات وإرشادات السلامة والحذر والانتباه أثناء قيادة السيارة في الطرقات وقت الأمطار خشية الانزلاق، والبعد عن التمديدات الكهربائية التي تعرضت لمياه الأمطار تفادياً للصعق الكهربائي، إضافة إلى تجنب الأماكن المكشوفة والقريبة من الأشجار أثناء البرق، وعدم المخاطرة بقطع مياه السيول.

شهدت مكة المكرمة وجدة أمس (الجمعة)، هطول أمطار من خفيفة إلى غزيرة ومتوسطة، ودعت الإدارة العامة للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة، المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر نتيجة للتقلبات الجوية المؤثرة وفقاً للنشرة الصادرة من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة. وأهاب المتحدث باسم الإدارة الرائد نايف الشريف، بالجميع التقيد بتعليمات وإرشادات السلامة والحذر والانتباه أثناء قيادة السيارة في الطرقات وقت الأمطار خشية الانزلاق، والبعد عن التمديدات الكهربائية التي تعرضت لمياه الأمطار تفادياً للصعق الكهربائي، إضافة إلى تجنب الأماكن المكشوفة والقريبة من الأشجار أثناء البرق، وعدم المخاطرة بقطع مياه السيول.

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