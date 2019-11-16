شكرا لقرائتكم خبر عن ينبع تستقبل «الإمام النووي» بباقات الورود والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (ينبع)

استقبلت محافظة ينبع مساء أمس الأول (الخميس)، وفد مدرسة الإمام النووي الفائزة بالمركز الأول في مسابقة مشروع تحدي القراءة العربي في دورته الرابعة من بين 67 ألف مدرسة من مدارس الوطن العربي، وذلك لدى وصول الوفد إلى ينبع، وكان في استقبال قائد المدرسة ومرافقيه، وفد من التعليم يتقدمهم مدير الإشراف التربوي معوض بن مطيران الذبياني، ومدير القيادة المدرسية حامد النزاوي، ومنسق لجنة تحدي القراءة بينبع سلمان عيد الحبيشي، وعدد من المشرفين التربويين الذين استقبلوهم بباقات الورد والهدايا، وبحضور عدد من مسؤولي المطار وعدد من المواطنين؛ إذ وصل الوفد إلى ينبع قادمًا من دبي بعد أن مثّل المملكة في مسابقة تحدي القراءة العربي وحققت فيها المدرسة المركز الأول في المسابقة، كإنجاز يضاف إلى إنجازات التميز المتتابعة التي تسجل باسم المملكة، فيما تم تكريمها من راعي الحفلة وصاحب فكرة المشروع الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات حاكم دبي.

وكان مدير التعليم بمحافظة ينبع الدكتور محمد بن عبدالله العقيبي، تلقى تهاني وتبريكات وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، بعد فوز المدرسة بالمركز الأول في مسابقة تحدي القراءة العربي والتي اختتمت فعاليتها أمس الأول في دبى وتسلم مدير المدرسة درع الجائزة من راعي الحفلة نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد في الحفلة الختامية لتحدي القراءة العربي.

وكانت "الخليج 365"، نشرت خبر تفوق مدرسة الإمام النووي الابتدائية في ينبع الصناعية، على 67 ألف مدرسة من 22 دولة شاركت في مسابقة تحدي القراءة العربي في دورتها الرابعة، التي استضافتها الإمارات.