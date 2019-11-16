شكرا لقرائتكم خبر عن 4.179.880 مخالفاً لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

أسفرت الحملات الميدانية المشتركة لتعقب وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود التي تمت في كافة مناطق المملكة حتى نهاية أمس الأول (الخميس)، عن ضبط 4.179.880 مخالفاً، منهم 3.267.143 مخالفاً لنظام الإقامة، و643.056 مخالفاً لنظام العمل، و269.681 مخالفاً لنظام أمن الحدود.

وحسب تقرير الحملات، بلغ إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم التسلل عبر الحدود إلى داخل المملكة 74.006 أشخاص، 43% منهم يمنيون، و54% إثيوبيون، و3% جنسيات أخرى، كما تم ضبط 2.915 شخصاً لمحاولتهم التسلل عبر الحدود إلى خارج المملكة، فيما بلغ إجمالي المتورطين في نقل وإيواء مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم الذين تم ضبطهم 4.661 شخصاً. وبين التقرير، أن إجمالي المواطنين الذين تم إيقافهم لتورطهم في نقل أو إيواء وافدين مخالفين للأنظمة بلغ 1.691 مواطناً، تم استكمال الإجراءات النظامية بحق 1.652 منهم وإخلاء سبيلهم، وتستكمل الجهات المختصة تنفيذ الأنظمة بحق بقية الموقوفين وعددهم 39 سعودياً، وإجمالي من يتم إخضاعهم حالياً لإجراءات تنفيذ الأنظمة بلغ 14.606 وافدين مخالفين، منهم 12.646 رجلا، و1.960 امرأة، فيما تم إيقاع العقوبات الفورية بحق 577.645 مخالفاً، وإحالة 530.023 مخالفاً لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة 702.589 مخالفاً لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل 1.047.336 مخالفاً.