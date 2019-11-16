شكرا لقرائتكم خبر عن المرور: بدء تسجيل مخالفات «التأمين» آلياً والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - نادر العنزي (تبوك)

‏بدأت الإدارة العامة للمرور، تسجيل مخالفات عدم وجود التأمين على المركبات من خلال فحص سجل المركبة عند تسجيل أي مخالفة عبر«ساهر» أو«باشر» أو النهاية الطرفية.

ووفقاً لتعميم مدير الإدارة العامة للمرور اللواء محمد بن عبدالله البسامي، سيتم تسجيل المخالفة آلياً برقم آخر مستقل عن المخالفة الأساسية، مشيراً إلى أن الحد الفاصل بين تسجيل مخالفتين (عدم وجود تأمين سار للمركبة) هو 72 ساعة.

ولفت البسامي، إلى أنه لا يجب أن يكون هناك تدخل بشري في عملية تسجيل المخالفة أياً كان مصدر تسجيل المخالفة (ساهر، باشر، النهاية الطرفية). يذكر أن لائحة المخالفات المرورية تضمنت الغرامة المالية (100-150) ريالاً لقيادة المركبة دون وجود تأمين سار لها.