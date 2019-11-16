شكرا لقرائتكم خبر عن 2664 مواطناً في «أُتقن» خلال 3 أسابيع والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالله الصقير (جدة)

أنهت منشآت التدريب التقني والمهني بمنطقة مكة المكرمة تأهيل وتدريب 2664 مواطناً ومواطنة بنهاية الأسبوع الثالث من برنامج التدريب المجتمعي «أُتقن 5» في عدد من البرامج التي هدفت إلى تنمية المهارات التقنية والمهنية لجميع المتدربين.

وأشاد مدير عام إدارة التدريب التقني والمهني بمنطقة مكة المكرمة فيصل بن عقيل كدسة، بجهود عمداء وعميدات الكليات ومشرفي الفروع ومديري المعاهد الصناعية الذين أسهموا في إنجاح البرنامج وتهيئة البيئة التدريبية، منوهاً بجهود المدربين والمدربات في تنفيذ دورات أُتقن. وأوضح كدسة أن البرنامج إحدى المسؤوليات الاجتماعية التي أقرتها المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وتنفذه منشآتها التدريبية في مختلف مناطق المملكة، ومنها الكليات التقنية للبنين بجدة ومكة المكرمة والطائف والقنفذة وتربة وفروع الكليات التقنية في أضم ورنية وميسان والقوز، وكلية الاتصالات بجدة، والكلية التقنية والمعهد الصناعي بالليث، وكليات التقنية للبنات في جدة والطائف ومكة المكرمة، والمعاهد الثانوية الصناعية بجدة ومكة المكرمة والطائف والقنفذة.