شكرا لقرائتكم خبر عن تأمين الملاحة و«مواجهة التهديدات» في ختام مناورات «IMX 19» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

اختتمت أمس الأول مناورات التمرين البحري الدولي المختلط متعدد الجنسيات (IMX19)، الذي استمر عدة أسابيع بقيادة البحرية المركزية الأمريكية في المنطقة الممتدة من خليج العقبة إلى شمال الخليج العربي.

ويُعتبر من أكبر التمارين والمناورات البحرية في العالم من حيث عدد الدول المشاركة بمشاركة القوات البحرية الملكية السعودية، إذ نفذت عملياتها وتدريباتها في كل من الخليج العربي والمياه المقابلة لسواحل جمهورية جيبوتي.

وشمل التمرين فرضيات تأمين وحماية خطوط المواصلات البحرية ومواجهة التهديدات التي تُعيق حرية الملاحة الدولية وتدفق التجارة العالمية وعمليات الأمن والحظر البحري، وكذلك التعاون وتبادل الخبرات البحرية المشتركة مع الدول المشاركة.

وأكد مساعد قائد التمرين البحري الدولي المختلط وقائد قوة واجب البحرية السعودية العميد البحري الركن عبدالله بن فهيد الشمري نجاح التمرين وتحقيقه الأهداف المطلوبة وتطلعات قيادة القوات البحرية الملكية السعودية من خلال تعميق أواصر التعاون وتبادل الخبرات وإدامة العمل البحري المشترك مع الدول الشقيقة والصديقة حيث تسعى القيادة الرشيدة دائما للرقي بالجاهزية القتالية لقواتنا البحرية، مشيداً بما أظهره المشاركون في التمرين من جاهزية وإتقان وانسجام أثناء تنفيذ التمرين.