إحالة عصابة «تطبيقات التواصل» إلى النيابة العامة

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جدة - خالد شويل - إبراهيم علوي (جدة) أحالت شرطة منطقة مكة 8 مواطنين تورطوا في عمليات احتيال وسلب وسرقة إلى النيابة العامة بعد اعترافهم بارتكاب 11 جريمة استدراج وسرقة. وكانت شرطة منطقة مكة المكرمة شكلت فريقا من شعبة التحريات والبحث الجنائي إثر تلقيها بلاغات سرقة وسلب تقدم بها عدد من الضحايا أشاروا فيها إلى تعرضهم للسرقة من أشخاص نجحوا في استدراجهم عبر استخدام تطبيقات التواصل الاجتماعي والتي كانوا يستخدمونها تارة لبيع غرض ما وأخرى رغبتهم في الشراء من الضحايا وبمجرد حضور الضحية يتم الاعتداء عليه. ونجحت شرطة مكة في الوصول إلى معلومات مهمة بمتابعة مدير شرطة المنطقة اللواء عيد العتيبي ليتم الاستدلال على مرتكبيها والإطاحة بهم وهم 8 مواطنين في العقدين الثالث والرابع من العمر، أكدوا خلال التحقيقات قيامهم باستدراج الضحايا عبر تطبيقات وسائل التواصل الاجتماعي والاعتداء عليهم بالضرب وسلب ما بحوزتهم من أموال وأجهزة جوال وبطاقات الصرف الآلي، وإرغامهم على إفشاء أرقامهم السرية واستخدامها في سحب أموال من أرصدتهم.

أحالت شرطة منطقة مكة 8 مواطنين تورطوا في عمليات احتيال وسلب وسرقة إلى النيابة العامة بعد اعترافهم بارتكاب 11 جريمة استدراج وسرقة. وكانت شرطة منطقة مكة المكرمة شكلت فريقا من شعبة التحريات والبحث الجنائي إثر تلقيها بلاغات سرقة وسلب تقدم بها عدد من الضحايا أشاروا فيها إلى تعرضهم للسرقة من أشخاص نجحوا في استدراجهم عبر استخدام تطبيقات التواصل الاجتماعي والتي كانوا يستخدمونها تارة لبيع غرض ما وأخرى رغبتهم في الشراء من الضحايا وبمجرد حضور الضحية يتم الاعتداء عليه. ونجحت شرطة مكة في الوصول إلى معلومات مهمة بمتابعة مدير شرطة المنطقة اللواء عيد العتيبي ليتم الاستدلال على مرتكبيها والإطاحة بهم وهم 8 مواطنين في العقدين الثالث والرابع من العمر، أكدوا خلال التحقيقات قيامهم باستدراج الضحايا عبر تطبيقات وسائل التواصل الاجتماعي والاعتداء عليهم بالضرب وسلب ما بحوزتهم من أموال وأجهزة جوال وبطاقات الصرف الآلي، وإرغامهم على إفشاء أرقامهم السرية واستخدامها في سحب أموال من أرصدتهم.

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