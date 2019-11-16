شكرا لقرائتكم خبر عن ورشة في الرياض لتمكين الفتيات والفتية في التربية الكشفية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

بدأت في الرياض الورشة الكشفية العربية حول التربية الكشفية للفتيات والفتية لتمكين المرأة وتكافؤ الفرص، وتعقدها المنظمة الكشفية العالمية بالتعاون مع الإقليم الكشفي العربي، ومؤسسة الوليد للإنسانية، وجمعية الكشافة العربية السعودية

وأوضح نائب رئيس جمعية الكشافة العربية السعودية البروفيسور عبدالله الفهد، أن الورشة تستمر حتى يوم الأحد القادم بمشاركة 30 شخصاً من 14 دولة تتضمن مناقشة العديد من المحاور ومن أبرزها، أولوية الاندماج وتمكين الإناث، والكشافة وأهداف التنمية المستدامة، وتمكين الفتية والفتيات والربط بين أهداف التنمية المستدامة، والتعرف على الشراكة مع المنظمة الكشفية العالمية والحقيبة التدريبية لأجلها، وجيل المساواة ومنهاج عمل بكين، وعرض لأفضل الإستراتيجيات والمشاريع والتجارب المحلية المتضمنة مشاركة الفتيات في الكشافة، ووضع خطط العمل المستقبلية.

كما يتضمن البرنامج المرأة والفتيات في الكشفية وبناء الإستراتيجية وإنشاء خطة العمل، وتقييم الورشة.

وكانت الورشة أفتتحت بحضور عضو اللجنة الكشفية العالمية بيتر بليسش، والمدير العام لتطوير الكشفية بالمنظمة الكشفية العالمية الدكتور هاني عبدالوهاب عبدالمنعم، ومدير الصندوق الكشفي العالمي جون قيقان، والأمين العام للمنظمة الكشفية العربية عمرو حمدي، ونائب المدير الإقليمي للإقليم الكشفي العربي رفعت السباعي، ونائب رئيس جمعية الكشافة العربية السعودية البروفيسور عبدالله الفهد.