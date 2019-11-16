شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ أبو عريش لـ "الخليج 365" : 5 لجان لمحاربة الأمراض الموسمية ولا تساهل مع المخالفين والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - حسين محه (جازان)

شدد محافظ أبوعريش محمد هادي الشمراني، على رؤساء البلدية، والزراعة، والمياه، والتعليم والمراكز الصحية بالمحافظة، بضرورة سرعة تشكيل لجان عاجلة متخصصة وتخصيص فرق ميدانية للبدء في الإجراءات الوقائية، ومباشرة مواقع البؤر والمستنقعات والأودية وخزانات المياه لمنع انتشار الأمراض الموسمية، وضرورة تطبيق الأنظمة والقوانين على المخالفين ممن يتساهلون في أرواح البشر.

وكشف المحافظ لـ«الخليج 365» تفاصيل الاجتماع الذي عقد أخيرا مع رؤساء الإدارات المعنية، إذ تناول اللقاء أهمية تشخيص الواقع وإعداد خطط وقائية لمواجهة الأمراض الموسمية، خصوصا بعد الأمطار الأخيرة وتحديد نوع البعوض ومواقعها والعمل على وضع مصائد لها والرفع بتقارير يومية. وأشار إلى أن لجنة الاصحاح البيئي ستقوم بتكثيف الجولات الميدانية للوقوف على تسريبات المياه والبؤر والمستنقعات المتناثرة والمنتشرة في بعض الشوارع ومحيط المنازل والقرى والهجر إلى جانب المنطقة الصناعية.

وأضاف المحافظ أن إدارة التعليم بالتعاون مع المراكز الصحية بالقطاع الأوسط استهدفت خلال الفترة الماضية توعية أكثر من 30 ألف طالب وطالبة بأهمية الوقاية من الأمراض الموسمية وستستكمل برامجها التوعوية خلال الفترة القادمة في أماكن التجمعات العامة كما ستزور البلدية والزراعة ملاك الزرائب في المزارع لتوعيتهم بكيفية التعامل مع مخلفاتهم.

وأضاف الشمراني أن مستشفى أبوعريش العام دوره علاجي بالتنسيق مع مركز الوبائيات ونواقل المرض واستقبل عددا من حالات اشتباه ملاريا وحمى الضنك وبعد التحاليل المخبرية النهائية جاءت النتائج سليمة ما يؤكد حرص البلدية والزراعة والصحة على القيام بواجبها في عمليات الرش صباحا ومساء في الأودية والمستنقعات والبؤر، «هدفنا الحد من حالات الاشتباه نهائيا والوقاية خير من العلاج»، مؤكدا أن الاجتماع أوصى كذلك بتشكيل لجنة ستكون ممثلة من مندوب المياه، والزراعة، والبلدية، والصحة، والشرطة للتعامل مع المخالفين دون تساهل.