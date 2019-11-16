شكرا لقرائتكم خبر عن 6000 زائر وزائرة لكرنفال الزهور في العوامية والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الدمام)تدفق نحو 6000 زائر وزائرة إلى مهرجان الزهور الأول في القطيف في يومه الأول، وساهم تميز الفعاليات والأركان المشاركة في تفاعل الرواد. وشهد مسرح الطفل والأسرة إقبالا كبيرا، وحرصت اللجنة المنظمة على تقديم العديد من البرامج والمسابقات، وتحول المهرجان إلى كرنفال ترفيهي وتوعوي
ويهدف المهرجان، الذي يقام في حي وسط العوامية، إلى تثقيف الزوار وتوعيتهم بيئيا من خلال تعريفهم بأهمية النباتات والزهور وفوائدها وأنواعها الملائمة للبيئة، والعناية بها، والمحافظة عليها، إضافة إلى عرض المنتجات الخاصة بالزراعة، ومستلزمات الحدائق المنزلية المختلفة التي تسهم في تكوين حديقة منزلية نموذجية. كما يحتوي على العديد من البرامج ذات العلاقة بالحدائق.
وأشار مدير الفعاليات ببلدية محافظة القطيف عبدالله آل ضيف إلى أن ما يلمسه الزائر من فعاليات وتصاميم وأركان متنوعة نتاج عمل دؤوب من فريق العمل، لافتاً إلى أن البلدية حرصت على تقديم كل الدعم والتسهيلات للمشاركين والزوار ليقضوا أمتع الأوقات بين الزهور المتناثرة والجميلة التي نالت إعجاب الزوار.
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