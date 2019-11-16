شكرا لقرائتكم خبر عن «سعود الطبية» تواجه موسم الفيروسات بتحصين 20 ألف شخص والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالله القرني (الرياض)

واجهت مدينة الملك سعود الطبية فترة تقلبات الجو التي تشهدها العاصمة وما يصاحبها من انتشار للفيروسات، بحملتها الوقائية للتطعيم ضد الأنفلونزا الموسمية ونجحت في تحصين أكثر من 20 ألف مواطن ومقيم خلال الأسابيع الأربعة الماضية.

وحذرت المدينة على لسان المدير التنفيذي الدكتور يوسف العمران من خطورة تقلبات الأجواء، مؤكدا على أن التقلبات التي تسبق الشتاء يصاحبها انتشار للفيروسات، مشيرا إلى أن الوقاية تلعب دوراً مهماً في تجنب نزلات البرد والأمراض الفيروسية المعدية في تقلبات الطقس.

وأضاف العمران: نجحت مدينة الملك سعود الطبية ممثلة في الرعاية الصحية الأولية وصحة المجتمع في تحصين أكثر من 20 ألف فرد من الأنفلونزا الموسمية من خلال حملتها الوقائية والتوعوية «شتاء آمن»، وذلك عبر محطاتها الثابتة والمحطات المتنقلة.