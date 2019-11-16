دهس فتاة بمنتزه عسيلان في بريدة.. و«الهلال الأحمر» يباشر الحالة

تعرضت فتاة، اليوم الجمعة، إلى دهس بمنتزه عسيلان شرق بريدة.

وأوضح المتحدث الإعلامي للهلال الأحمر بالقصيم محمد الجعيثن في تصريح لـ«عاجل»، أن فرقة من الهلال الأحمر باشرت ‏‏تعرض فتاة لحالة دهس شرق سكة القطار ببريدة.

وأشار إلى أن غرفة العمليات تلقت بلاغًا في الثانية و43 دقيقة ظهرًا، يفيد بوجود حالة دهس، مؤكدًا معالجة الحالة في نفس الموقع .

ويشهد منتزه عسيلان والوقع بطريق بريدة - الأسياح خاصة في نهاية الأسبوع زحامًا كبيرًا من المركبات والعائلات نتيجة تلطف الأجواء والرغبة في التنزه والاستمتاع بالأمطار والأجواء الربيعية .