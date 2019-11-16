تعرضت فتاة، اليوم الجمعة، إلى دهس بمنتزه عسيلان شرق بريدة.
وأوضح المتحدث الإعلامي للهلال الأحمر بالقصيم محمد الجعيثن في تصريح لـ«عاجل»، أن فرقة من الهلال الأحمر باشرت تعرض فتاة لحالة دهس شرق سكة القطار ببريدة.
وأشار إلى أن غرفة العمليات تلقت بلاغًا في الثانية و43 دقيقة ظهرًا، يفيد بوجود حالة دهس، مؤكدًا معالجة الحالة في نفس الموقع .
ويشهد منتزه عسيلان والوقع بطريق بريدة - الأسياح خاصة في نهاية الأسبوع زحامًا كبيرًا من المركبات والعائلات نتيجة تلطف الأجواء والرغبة في التنزه والاستمتاع بالأمطار والأجواء الربيعية .
كانت هذه تفاصيل خبر دهس فتاة بمنتزه عسيلان في بريدة.. و«الهلال الأحمر» يباشر الحالة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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