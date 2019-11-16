المرور: عدم استخدام المركبات التراثية على الطرق العامة شرط لاقتنائها

قال المرور السعودي إن عدم استخدام المركبات التراثية على الطرق العامة، أحد شروط اقتنائها.

واستفسر أحد متابعي الحساب الرسمي للمرور السعودي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر» عن اقتناء السيارات التراثية قائلا: «هل توجد طريقة لاستخدام السيارات الكلاسيكية استخداما يوميا؟ وماهي الشروط؟ وهل ينطبق ذلك على السيارات المستوردة؟».

وأوضح المرور السعودي، أن المركبات التراثية يجوز اقتناؤها وفق شروط من ضمنها عدم استخدامها على الطرق العامة، مجددا التأكيد على أن قيادة المركبات المخصصة للاقتناء على الطرق العامة مخالف للأنظمة الرئيسة، وفقًا لجدول المخالفات رقم 4 بنظام المرور.

وتكمن أسباب مخالفة استقلال السيارات التراثية أو الكلاسيكية على الطرق العامة، في كونها غير مطابقة لنصوص نظام المرور الوارد بجدول المخالفات رقم 4 والتي تتضمن استخدام أجهزة غير مصرح بها في المركبة أو سير المركبة بدون لوحات أمامية أو التباطؤ في السير على نحو يعرقل حركة المرور، أو عدم وجود وثيقة تأمين على المركبات.

ويندرج تحت طائلة المخالفات المنصوص عليها بنظام المرور أيضًا، عدم تقديم المركبة للفحص الفني الدوري، أو وضع حواجز داخل المركبة تعيق رؤية السائق، وعدم حمل رخصة القيادة أو رخصة السير أثناء القيادة، أو عدم إنهاء إجراء تعديل مجال استعمال المركبة، وعدم مراعاة استخدام مقاعد الأمان المخصصة للأطفال، فضلا عن عدم ربط حزام الأمان، وجميعها معايير نظامية قد لا تتوافر في السيارات الكلاسيكية.