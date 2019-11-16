«الأحوال المدينة» توضِّح الإجراءات المتبعة عند فقدان الهوية الوطنية

أوضحت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، الإجراء المتبع عند فقدان بطاقة الهوية الوطنية.

وقالت الأحوال المدنية، في إنفوجراف نشرته عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «إنه في حال فقدان بطاقة الهوية الوطنية لابد من تسجيل الدخول في أبشر، والإبلاغ عن طريق خدمة الإبلاغ عن الوثائق المفقودة، ثم حجز موعد إلكتروني عن طريق خدمة وثيقة بدل فاقد، وإحضار جميع المتطلبات المذكورة بتذكر الموعد».

وكان حساب العناية بالعملاء التابع للأحوال المدنية، أشار، عبر موقع التواصل «تويتر»، إلى أنه يتم تغيير الصورة الشخصية بالهوية الوطنية في ثلاث حالات: أولًا- عند تجديد الهوية الوطنية. ثانيًا- عند تغيُّر ملامح الشخص. ثالثًا- بموجب تقارير طبية.

من جهة أخرى، أكَّدت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، أنه غير مسموح بوجود الصورة الخاصة بالمرأة السعودية في بطاقة الهوية الوطنية؛ دون حجاب.

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جاء ذلك، ردًا من «الأحوال المدنية»، عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، على تساؤل من أحد المغردين، حول إمكانية أن تكون بطاقة الأحوال للمرأة بصورة؛ دون حجاب.

وفي السياق ذاته، أشارت الأحوال المدنية، إلى أنه يتم تغيير الصورة حال تجديد بطاقة الهوية الوطنية، وذلك في حال عدم تطابق الصورة، وتُجدد كل 10 سنوات.

ولا يترتب لحصول المرأة على بطاقة الهوية الوطنية إسقاط اسمها من دفتر العائلة.