أمطار المدينة.. سالت أودية وأغلقت طرقًا وتنبيه من حالة جديدة

شهدت منطقة المدينة المنورة، على مدى الأيام الثلاث الماضية حتى مساء اليوم الجمعة، أمطارًا خفيفة إلى متوسطة، فيما حذرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، من استمرار الحالة المطرية وعدم الاستقرار، تتأثر بها أجواء منطقة المدينة المنورة، بداية من يوم غد السبت إلى الأربعاء المقبل.

وقال المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بالمدينة المنورة العقيد خالد الجهني، إن الأمطار شملت المدينة المنورة ومحافظاتها، وسالت على إثرها كثير من الأودية منها أودية (كبر، والقرن، وركك، ومصادر، والصفيحة، ورن، والسلع، والكظم، وأم الصيفات، ورحاب) بمحافظة العيص، وجرى إغلاق طريق العيص المثلث احترازيًّا بالتنسيق مع الشرطة، لوجود سيول منقولة.

ولفت الجهني إلى أن بعض المراكز شهدت أمطارًا متوسطة، شملت (الصلصة والعشاش والثمد)، وجريان وادي الفريق بمركز الحفيرة ووادي العين بالصلصلة بمحافظة خيبر، ومركز اليتمة بمحافظة وادي الفرع، وقرية الفقعلي، والبقاع والشرجة التابعة لمركز ينبع النخل، ووادي ضاحك بمحافظة ينبع، ومركز المسيجيد والشفية والقاحة بمحافظة بدر والحناكية وقرية الفريش، إضافة إلى بعض الأحياء بالمدينة المنورة، وقرية صفينة بمحافظة المهد.

وأوضح الجهني أن الدفاع المدني تلقى تنبيهًا من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، باستمرار الحالة المطرية وعدم الاستقرار، تتأثر بها أجواء منطقة المدينة المنورة، بداية من يوم غد السبت إلى يوم الأربعاء المقبل، مؤكدًا أن الدفاع المدني بالمنطقة يعمل على متابعة تلك التغيرات المناخية ورفع درجة الجاهزية والتهيؤ للحالات الطارئة، والعمل على تفعيل خطط الطوارئ والخطط الميدانية لمواجهة كل المخاطر من خلال التنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة والمعنية بتدابير الدفاع المدني.

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وأوضحت الهيئة أن الحالة تتمثل في هطول أمطار رعدية متوسطة، ورياح شمالية وجنوبية نشطة، تصل سرعتها إلى 45 كيلومترًا/ ساعة؛ ما يتسبب في إثارة الأتربة والغبار.

ودعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة، المواطنين والمقيمين، إلى توخي الحيطة والحذر، مع أهمية الالتزام باشتراطات السلامة والابتعاد عن مناطق الخطر كالأودية والشعاب، وعدم المجازفة في قطع الأودية أو النزول فيها، وأخذ الحذر من السيول المنقولة، والتأكد من سلامة الطرق قبل العبور لاحتمال انجراف التربة أو وجود أتربة وصخور تعيق المرور.

وشددت مديرية الدفاع المدني على أهمية إتباع الإرشادات والتحذيرات التي ينشرها الدفاع المدني عبر وسائل الإعلام وحساباته المعتمدة على مواقع التواصل الاجتماعي.