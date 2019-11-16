الحربي يتوقع حالة ماطرة ويطالب بعدم المجازفة بعبور مجاري السيول

توقع الراصد الجوي، سامي الحربي حالة ماطرة مميزة، مناشدًا بعدم المجازفة في عبور مجاري السيول.

وقال الحربي، في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي، «تويتر»، «نحن على أعتاب حالة ماطرة مميزة، وأتمنى عدم المجازفة في عبور مجاري السيول، والابتعاد عن الأماكن المنخفضة.

وطالب الحربي، باتباع إرشادات الأمن والسلامة من قبل الجهات المختصة، وإبعاد الإبل والأغنام عن مجاري السيول، مشيرًا إلى وجود إشارات البروق خلال ساعة في المدينة المنورة وظهور الرعد في سمائها.

وكان الباحث في الطقس والأرصاد عبدالعزيز الحصيني، توقع خريطة الأمطار خلال الـ36 ساعة القادمة على بعض مناطق المملكة، والتي تكون متفاوتة من خفيفة إلى غزيرة مع حبات برد.

وأضاف الحصيني، أن هطول الأمطار من اليوم الجمعة إلى صباح غد السبت سيكون على أجزاء من مناطق: (مكة المكرمة والمدينة المنورة والجوف والشمالية وتبوك والقصيم وحائل والباحة وعسير وجازان وشمال الرياض وغرب الشرقية).

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وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قالت في تقريرها لطقس اليوم الجمعة، إن الفرصة لا تزال مهيأة لتكون سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية في مناطق: (تبوك، حائل، الجوف، الحدود الشمالية، القصيم، الشرقية، المدينة المنورة، مكة المكرمة، الباحة، عسير جازان).

وتوقعت الهيئة، تكون الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على منطقتي الجوف والحدود الشمالية وأجزاء من منطقة تبوك.

أما الرياح السطحية في البحر الأحمر فتكون شمالية غربية إلى غربية على الجزءين الشمالي والأوسط وجنوبية إلى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 15 إلى 38 كيلومترًا في الساعة، وتصل إلى 45 كيلومترًا في الساعة على الجزء الجنوبي وارتفاع الموج فيه من متر إلى مترين، ويصل إلى مترين ونصف المتر على الجزء الجنوبي وحالة البحر متوسط الموج ومائج على الجزء الجنوبي.

أما الرياح السطحية في الخليج العربي، فتكون شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15 إلى 35 كيلومترًا في الساعة وارتفاع الموج فيه من نصف متر إلى متر ونصف المتر وإحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.