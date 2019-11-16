الجهات الأمنية تبحث عن مفقودة حي النسيم.. ووالدها يكشف لـ«عاجل» التفاصيل

تكثف الجهات الأمنية في الرياض البحث عن مفقودة حي النسيم، والتي اختفت منذ يوم الأحد الماضي.
وكشف والد الطفلة، في تصريحات لـ«عاجل»، أن طفلته ذات الـ14 عامًا، فقدت منذ يوم الأحد، مشيرًا إلى أنه أبلغ قسم شرطة حي النسيم الذي أكد له أن البحث مازال جاريًا.
وأوضح والد الطفلة، أن ابنته فُقدت من أمام باب المدرسة التي لا يبعد البيت عنها أكثر من 15 مترًا، مؤكدًا أنها نحيلة؛ لكنها بصحة جيدة.
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