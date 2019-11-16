ضبط 4 ملايين و179 ألف مخالف لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود

أعلنت ووزارة الداخلية، ضبط أربعة ملايين و179 ألفًا و800 خلال الحملات الأمنية التي انطلقت يوم الأربعاء الموافق 26/2/1439هـ حتى نهاية يوم الخميس 17/3/1441هـ، لتعقب وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود التي تمت في كل مناطق المملكة.

وأضافت الوزارة أن إجمالي المخالفين المضبوطين بالحملات الميدانية الأمنية والمشتركة في كل مناطق المملكة بلغوا (4179880) مخالفًا، منهم (3267143) مخالفًا لنظام الإقامة، و(643056) مخالفًا لنظام العمل، و(269681) مخالفًا لنظام أمن الحدود.

وتابعت «الداخلية»: إن إجمالي المضبوطين خلال محاولتهم التسلل عبر الحدود إلى داخل المملكة بلغوا (74006) أشخاص، (43%) منهم يمنيو الجنسية، و(54 %) إثيوبيو الجنسية، و(3 %) جنسيات أخرى، فضلًا عن ضبط (2915) شخصًا لمحاولتهم التسلل عبر الحدود إلى خارج المملكة.

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وأكدت «الداخلية» أن إجمالي المضبوطين لتورطهم في نقل وإيواء مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم بلغ (4661) شخصًا، فيما بلغ إجمالي المواطنين المضبوطين؛ لتورطهم في نقل أو إيواء وافدين مخالفين للأنظمة (1691) مواطنًا، تم استكمال الإجراءات النظامية بحق (1652) منهم وإخلاء سبيلهم، وتستكمل الجهات المختصة تنفيذ الأنظمة بحق بقية الموقوفين وعددهم (39) سعوديًّا.

واستكملت «الداخلية، أن إجمالي من يتم إخضاعهم حاليًّا لإجراءات تنفيذ الأنظمة بلغ (14606) وافدين مخالفين، منهم (12646) رجلًا، و(1960) امرأة.

وأكدت الوزارة أنه تم إيقاع العقوبات الفورية بحق (577645) مخالفًا، وإحالة (530023) مخالفًا لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة (702589) مخالفًا لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل (1047336) مخالفًا.