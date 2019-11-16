مدني مكة يحذّر من التقلبات الجوية ويدعو لتجنب مجاري السيول

دعت الإدارة العامة للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة، المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر نتيجة للتقلبات الجوية المؤثرة وفقًا لنشرة الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بشأن احتمال هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة، وأتربة تشمل (العاصمة المقدسة، وأضم، والجموم، والعرضيات، وميسان).

وأهاب المتحدث الرسمي للإدارة العامة للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة الرائد نايف الشريف، الجميع إلى التقيُّد بتعليمات وإرشادات السلامة والحذر والانتباه أثناء قيادة السيارة في الطرقات وقت الأمطار؛ خشية الانزلاق، والبعد عن التمديدات الكهربائية التي تعرضت لمياه الأمطار تفاديًا للصعق الكهربائي.

كما طالب الشريف، بتجنب الأماكن المكشوفة والقريبة من الأشجار أثناء البرق، وعدم المخاطرة بقطع مجاري السيول ومراعاة احتمال تدفق سيول منقولة إضافة إلى الابتعاد عن الأجسام المتحركة وغير الثابتة أثناء نشاط الرياح، مؤكدًا أن الإدارة اتخذت جميع الإجراءات الاحترازية والاستعداد والتهيؤ بتطبيق خطط مواجهة أخطار الأمطار والسيول بناء على ما يرد من مستجدات وتغيرات في الحالة الجوية, متمنياً السلامة للجميع.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قالت في تقريرها لطقس اليوم الجمعة، إن الفرصة لا تزال مهيأة لتكون سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية في مناطق: (تبوك، حائل، الجوف، الحدود الشمالية، القصيم، الشرقية، المدينة المنورة، مكة المكرمة، الباحة، عسير جازان).

أما الرياح السطحية في البحر الأحمر فتكون شمالية غربية إلى غربية على الجزءين الشمالي والأوسط وجنوبية إلى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 15 إلى 38 كيلومترًا في الساعة، وتصل إلى 45 كيلومترًا في الساعة على الجزء الجنوبي وارتفاع الموج فيه من متر إلى مترين، ويصل إلى مترين ونصف المتر على الجزء الجنوبي وحالة البحر متوسط الموج ومائج على الجزء الجنوبي.