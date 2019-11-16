مهرِّب يطعن مفتشًا بسكين في منفذ الخفجي. .و«الجمارك» توضِّح تفاصيل الواقعة

أوضحت «الجمارك السعودية»، مساء اليوم الجمعة، تفاصيل حادثة اعتداء مُهرّب على أحد منسوبيها في منفذ الخفجي الحدودي مع الكويت.

وفي بيان لها، قالت الجمارك: إشارة إلى ما تم تداوله عن حادثة الاعتداء التي تعرض لها أحد منسوبي الجمارك العاملين بمنفذ الخفجي، تود الجمارك السعودية، أن توضح حقيقة وتفاصيل ما حدث؛ حيث قدم للمنفذ مساء أول أمس الأربعاء، أحد المسافرين، بمركبة خصوصي، وأثناء تفتيش المركبة تمكَن المفتش من العثور على مواد مهربة، مخفية في مكان معد لغرض التهريب داخل المركبة.

وأضافت الجمارك: عند قيام المفتش باستخراج المهربات اتعدى عليه المهرب بالضرب، فقام مفتش آخر بمقاومة المهرب؛ لمنعه من ذلك، إلا أن المهرب أخرج من جيبه «سكينًا» وقام بطعن المفتش الثاني في الكتف، وتم بعد ذلك السيطرة على المهرب وضبطه، كما تم نقل المفتش المعتدى عليه إلى المستشفى؛ حيث تلقى العلاج اللازم، وجرى الاطمئنان على صحته، وأحيلت القضية إلى الجهات المختصة لتي أوقفت المهرب؛ لبدء اتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.

وعبرت «الجمارك» عن إدانتها الشديدة لهذا الاعتداء الهمجي الذي تعرض له الموظف، قائلة: نتابع بحرص مع الجهات المختصة إجراء التحقيق مع المعتدي، حتى يتم اتخاذ أقصى العقوبات بحقه، والتي كفلها النظام لكل من يتعرض لحالة اعتداء أثناء أداء مهامه، مشددًة على أنها لن تتهاون إطلاقًا مع أي اعتداء لفظي أو جسدي يتعرض له منسوبوها.

وأكدت سعيها المتواصل عبر كل منافذها الجمركية البرية والبحرية والجوية لمكافحة التهريب بكل أشكاله، وذلك تعزيزًا لإنفاذ الأنظمة والقوانين بهدف حماية المجتمع والاقتصاد.