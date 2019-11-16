القنصلية في هونج كونج تحذر المواطنين من التواجد في 4 مناطق

حذرت قنصلية المملكة في هونج كونج، المواطنين الموجودين هناك، من التواجد في 4 مناطق، «حرصًا على سلامة الجميع».

وطالبت القنصلية، في تغريدة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، المواطنين بعدم التواجد في عدة أماكن، هي: «Hung Hom, Tseung Kwan O, Central, Mong Kok, Sheung Shui »، نظرًا للاشتباكات بين المحتجين وسلطات الأمن وإغلاق العديد من الطرق.

يشار إلى أن هونج كونج تشهد احتجاجات قادها معارضون للصين، بعدما أعلنت سلطات البلاد عزمها تسليم مطلوبين إلى بكين.

وشهدت هونج كونج حالة من الشلل بسبب تحركات متظاهرين مؤيدين للديمقراطية متهمين بإطلاق سهام على الشرطة، أغلقوا الطرق وتسببوا باضطراب في حركة وسائل النقل المشتركة.

Advertisements

وأغلقت محاور الطرق الأساسية في المدينة بحواجز صنعت من الخيزران والحجارة وأكوام من أشياء أخرى، وكان واحد من ثلاثة أنفاق للسيارات يسمح بعبور مرفأ هونج كونج، مغلقًا أمام حركة السير كغيره من العديد من محطات المترو وخطوط الحافلات؛ ما أدى إلى شلل شبه كامل للمدينة التي يبلغ عدد سكانها نحو 7,5 ملايين نسمة.

ووجهت حكومة هونج كونج أرباب العمل إبداء مرونة مع الموظفين الذين لا يستطيعون الوصول إلى أماكن عملهم؛ بسبب الصعوبات في حركة النقل المشترك الأساسي للتنقلات في المدينة.

وأكدت أن 70 شخصًا أدخلوا المستشفيات، الأربعاء، إصابة اثنين منهم خطيرة. وبين هؤلاء رجل في السبعين من العمر ضرب بقطعة آجر على رأسه، بينما كان يحاول فتح طريق، فيما أطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع بالقرب من جامعة البوليتيكنيك؛ حيث دعي المتظاهرون إلى التجمع.