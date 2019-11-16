الطفلة حلا تبكي مواقع التواصل برسالة مؤثرة عن والدها السجين

دشن مغردون مساء اليوم «هاشتاج» على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، بعنوان «صرخة الطفلة حلا»، دعوا خلاله للمساهمة في فك قيد والدها المسجون، والذي خسرت تجارته ما تسبب في تراكم الديون عليه وسجنه على ذمة إحدى القضايا .

وكانت الطفلة حلا كتبت رسالة مؤثرة لوالدها، تطلب منه العودة إلى المنزل، قائلة: «بابا أنا أحبك مدري متى ترجع البيت يا بابا الله يخليك أرجع البيت.. كل يوم أنام وأصحى وأنت ما جيت ليش».

وتابعت الطفلة، بروح تشتاق لرؤية والدها التي بدت كالأرض العطشى المتلهفة للمطر: «بابا وحشتني أنا وحمودي وماما نبغاك ترجع البيت يابابا الله يخليك».

واختتمت رسالتها قائلة: «يا رب أنا مرره أحب بابا يا رب خلي بابا يرجع بسرعة.. ما راح أنام ولا ألعب ولا أكل إذا ما رجعت البيت». وذيلتها باسمها وعبارة «حلا الغامدي ..أحبك بابا».

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وقالت مغردة عن سبب سجن والد الطفلة، إن «الطفلة حلا الغامدي تناشد أهل الخير في سداد دين والدها وعودته لأحضانها؛ حيث خسر في تجارته ما تسبب في تراكم الديون عليه وسجنه، نسأل الله التفريج عن كل مكروب».

وعلقت مغردة على الرسالة، قائلة: «طفلة مفتقدة لوالدها السجين ويعلم الله لو كانت بنتي أو بنتك في نفس الظروف نتمنى الناس كلها توقف معاهم». وتابعت مغردة: «مثلما يعود النهر إلى البحر هكذا يعود عطاء الإنسان إليه».

وأشار مغرد إلى أن الباقي من المبلغ 44 ألف ريال، قائلًا: «أسأل الله العظيم رب العرش العظيم لكل من يساعد ويتبرع لسداد هذا الدين أن يرحمه الله ويدخله الجنة بغير حساب ولا سابقه عذاب وأن يجعل منزلته الفردوس الأعلى من الجنة.. يأهل الخير لو بريال.. الباقي من المبلغ 44 ألفًا».

وتابع آخر: «بالخير قادرين على أن يكون بين أطفاله.. فاستشعروا فرحة أطفاله بهم لا جعل الله لكم ضيما في أيامكم». وأضافت مغردة: «من أعطى وقت الحاجة كانت عطيته مضاعفة.. يد بيد نرجع والد حلا».