عاجل-وفاة الأمير تركي بن عبدالله بن سعود بن فرحان

انتقل إلى رحمة الله الأمير تركي بن عبدالله بن سعود بن ناصر بن فرحان آل سعود، وسيصلى عليه اليوم السبت 19 / 3 / 1441 هـ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.



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