أوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة تبوك العقيد خالد الغبان، أنه وإشارة إلى ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عن تعرض مركبة إحدى المواطنات للتكسير في أحد المراكز التابعة لمحافظة ضباء، فقد أسفرت إجراءات البحث والتحري عن القبض على المتهم بارتكاب الجريمة، وهو مواطن في العقد الرابع من العمر، مشيرا إلى أنه قد جرى إيقافه، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.
وأبان الغبان، أن شرطة منطقة تبوك إذ تعلن ذلك، لَتؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن دوت الخليج والمواطن والمقيم، وأن الأجهزة الأمنية تعمل على تنفيذ الأنظمة بكل قوة وحزم وصرامة، بحق كل من يخالفها.
كانت هذه تفاصيل خبر ضبط المعتدي على سيارة مواطنة بتبوك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.