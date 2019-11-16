ضبط المعتدي على سيارة مواطنة بتبوك

أوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة تبوك العقيد خالد الغبان، أنه وإشارة إلى ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عن تعرض مركبة إحدى المواطنات للتكسير في أحد المراكز التابعة لمحافظة ضباء، فقد أسفرت إجراءات البحث والتحري عن القبض على المتهم بارتكاب الجريمة، وهو مواطن في العقد الرابع من العمر، مشيرا إلى أنه قد جرى إيقافه، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.

وأبان الغبان، أن شرطة منطقة تبوك إذ تعلن ذلك، لَتؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن دوت الخليج والمواطن والمقيم، وأن الأجهزة الأمنية تعمل على تنفيذ الأنظمة بكل قوة وحزم وصرامة، بحق كل من يخالفها.