تصنيف بلدي يقسم الأنشطة المهنية إلى 4 فئات

قسّمت وزارة الشؤون البلدية والقروية مباني الأنشطة المهنية إلى 4 فئات، هي: المحلات الحرفية «المهنية»، ومراكز بيع مواد البناء، ومعارض «حراج» السيارات، ومراكز بيع أسطوانات الغاز التي لا تزيد عن الحدود المسموح بها في كود البناء السعودي.

01 المحلات الحرفية «المهنية»

هي المحلات التي يُمارس فيها نشاط يدوي، وتشمل:

المشاغل النسائية

الخياطة «رجالي/ نسائي»

صيانة وإصلاح الأجهزة الكهربائية

إصلاح الأحذية

إصلاح وقص المفاتيح

النجارة الخفيفة وإصلاح الأثاث

الحلاقة

بيع الدهانات

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الخطاطون/ الرسام

التصوير الفوتوجرافي

إصلاح أجهزة الحاسب الآلي والجوالات

المغاسل الأوتوماتيكية ومغاسل السجاد والموكيت

02 مراكز بيع مواد البناء

المراكز التي تقوم بعرض وبيع جميع أنواع المواد المستخدمة في أعمال البناء، مثل حديد التسليح والأسمنت والجبس والبلوك والبلاط والسيراميك ومواد الدهانات والأخشاب والرخام، وغيرها من مواد البناء

03 معارض «حراج» السيارات

أماكن عرض وبيع السيارات «المستعملة / الجديدة»

04 مراكز بيع أسطوانات الغاز

هي المحلات التي تقوم ببيع وتوزيع أسطوانات الغازات المسال، ويكون التخزين بالكميات التي لا تزيد عن الحدود المسموح بها في كود البناء السعودي «SBS201»، بما لا يرقى إلى تصنيف هذه المنافذ تحت درجة الخطورة