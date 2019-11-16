منصة تجارية لتسويق خدمات الأرصاد

معدلات سنوية
من بين الخدمات الأرصادية التي ستقدمها الهيئة بمقابل مالي «خدمة التقارير المناخية بالمعدلات السنوية والمتوسطات الشهرية واليومية لمرصد واحد من سنة إلى أكثر من 50 سنة، والاستشارات والدراسات الأرصادية، وإصدار شهادة صحة بيانات، بدل مفقود لشهادة بصحة بيانات. كذلك خدمات السجل الإلكتروني المناخي الساعي من ساعة حتى 24 ساعة، ومن يوم حتى 7 أيام، ومن 7 أيام حتى شهر، وخدمات السجل الإلكتروني المناخي الساعي لفصل مناخي، وعام ميلادي»4 فصول مناخية».
خدمة البيانات
شملت الخدمات، أيضا، خدمة البيانات لعناصر الطقس الأساسية من الأجهزة مباشرة، والتي تتم عليها عمليات حسابية، وتعتمد على المورد البشري، ومن الأجهزة الخاصة، وخدمة بيانات لرصد الظواهر الجوية الخفيفة والمتوسطة والشديدة وتسجيلها ليوم واحد فقط، وخدمة تقارير توقعات الطقس، والرصد الآلي والمحطات الأوتوماتيكية التي تقدم بيانات ساعية لجميع عناصر الطقس الأساسية التي سجلت، وهي تشمل التقارير والرسوم البيانية والإحصائية لـ24 ساعة كحد أدنى، وخدمات الرصد لطبقات الأجواء العليا، وتقارير الأرصاد البحرية على الموانئ، وبيانات عناصر الرصد البحري الأساسية من الأجهزة مباشرة، والتي تعتمد أيضا على المورد البشري والأجهزة الخاصة، وكذلك التدريب في تخصصات الأرصاد والبيئة.
من الخدمات الأرصادية المدفوعة
التقارير المناخية السنوية والشهرية واليومية
الاستشارات والدراسات الأرصادية
السجل الإلكتروني المناخي
خدمة البيانات لعناصر الطقس الأساسية
بيانات رصد الظواهر الجوية الخفيفة والمتوسطة والشديدة
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