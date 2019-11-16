السعودية اليوم / أمطار على محافظة ظهران الجنوب



ظهران الجنوب 18ربيع اول 1441 هـ الموافق 15نوفمبر 2019 م واس

هطلت مساء اليوم أمطار متوسطة على محافظة ظهران الجنوب، سالت على أثرها الأودية والشعاب.

جعلها الله سقيا خير وبركة وعم بنفعها أرجاء البلاد.

// انتهى //

00:10ت م

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