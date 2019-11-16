السعودية اليوم / المغرب والمالديف يوقعان على أربع اتفاقيات للتعاون الثنائي



الرباط 18 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 15 نوفمبر 2019 م واس

عقد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة اليوم في الرباط، جلسة مباحثات مع وزير الشؤون الخارجية لجزر المالديف عبد الله شهيد الذي يزور المغرب حاليًا.

وبحث الجانبان مختلف القضايا الإقليمية والدولية والعمل المشترك على المستوى متعدد الأطراف، بما في ذلك الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي.

وجرى على هامش الاجتماع، التوقيع على أربع اتفاقيات للتعاون الثنائي بين البلدين تتعلق بالإعفاء من تأشيرات الدخول، والتعاون في الشؤون الدينية بالإضافة إلى مذكرتي تفاهم بشان تعزيز المشاورات السياسية وكذلك تعميق التعاون بين الأكاديمية المغربية للدراسات الدبلوماسية ومعهد الشؤون الخارجية التابع للوزارة بالمالديف.

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23:06ت م

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