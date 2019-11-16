شكرا لقرائتكم خبر عن جدة: إصابة سبعيني بـ «كورونا» والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - محمد داوود (جدة)سجلت وزارة الصحة أمس (الجمعة)، إصابة رجل يبلغ 75 عاما من مدينة جدة بفايروس كورونا، صنفت عدواه بحالة أولية، في الأسبوع الوبائي الـ47. وبينت عبر موقع مركز القيادة والتحكم أن حالة المريض نشطة.
وأوضح استشاري مكافحة العدوى الدكتور محمد عبدالرحمن، أن حماية الفرد من «كورونا» تكون باتباع الإرشادات الوقائية والمحافظة على النظافة الشخصية والتعامل مع الإبل والمواشي بشكل عام في الحظائر بحرص شديد من خلال ارتداء الكمامة، وضرورة استمرار التوعية في المجتمع باعتبار الفايروس مستوطناً.
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