سياسي / رئيس مجلس النواب اللبناني يستقبل وزير الدفاع الإيطالي



بيروت 18 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 15 نوفمبر 2019 م واس

استقبل رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري اليوم في بيروت وزير الدفاع الايطالي لورينزو غويريني الذي يزور بيروت حالياً .

وجرى خلال اللقاء بحث علاقات التعاون الثنائية بين البلدين وعرض دور قوات اليونيفيل العاملة في الجنوب اللبناني والتي تشارك فيها ايطاليا.

// انتهى //

19:26ت م

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