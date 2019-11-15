السعودية | وصول قافلة على متنها 3 آلاف سلة غذائية إلى محافظة عدن مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن وصول قافلة على متنها 3 آلاف سلة غذائية إلى محافظة عدن مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 6:50 مساءً, 15 نوفمبر 2019 م المناطق - واس وصلت إلى محافظة عدن أمس قافلة على متنها 3 آلاف سلة غذائية مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لتوزيعها في مديريات الساحل الغربي، بالتعاون مع ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية ضمن مشروع الأمن الغذائي.

وقال منسق اللجنة العليا للإغاثة جمال بلفقيه : تواصلاً للإمداد المستمر من مركز الملك سلمان للإغاثة استقبلنا اليوم قافلة معونة غذائية تضم 3 آلاف سلة غذائية مخصصة لمديريات الساحل الغربي، مثمنًا جميع الجهود المبذولة من المملكة ممثلة بالمركز ووقوفهم إلى جانب الشعب اليمني.

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