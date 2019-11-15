السعودية | وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي يستقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية

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الخليج 365 - الرياض- المناطق - واس استقبل معالي وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي لويجي دي مايو، في العاصمة الإيطالية روما اليوم، معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سطام بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية الإيطالية.

وبحث الجانبان خلال الاستقبال، العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها في شتى المجالات، إضافة إلى مستجدات القضايا الإقليمية والدولية والجهود المبذولة حيالها.

حضر اللقاء، السفير خالد بن مساعد العنقري، والمستشار إيهاب بن محمد النجار.

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