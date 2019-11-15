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2019-11-15 أمطار غدًا على 12 منطقة ضباب على ثلاثة مناطق متابعات الخليج 365 - الرياض كشفت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة عن توقعاتها لحالة الطقس ليوم غد السبت. Advertisements وتوقعت الأرصاد أن تكون الفرصة مهيأة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة، تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق تبوك والجوف والحدود الشمالية وحائل والقصيم والرياض والمدينة المنورة ومكة المكرمة والباحة وعسير وجازان، بالإضافة إلى الشرقية. كما توقعت الأرصاد تكوّن الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على منطقة الجوف والشمالية وتبوك. شارك الخبر







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