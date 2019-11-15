أمير عسير: سنحول أي مقاول متخاذل للتحقيق

2019-11-15

متابعات الخليج 365 - محمد الغبيشي

قدم أهالي مركزي كحلا وغشم عنقار الحدودي، الشكر إلى أمير منطقة عسير، تركي بن طلال، على ما قام به من جهود من أجل تذليل الصعوبات في سبيل إنجاز هذا المشروع الهام، حيث دشن أمير عسير الطريق الواصل بين مركزي كحلا وخشم عنقار على الحد الجنوبي، وأطلق عليه طريق العز بحضور عدد من مشايخ وأهالي مركزي كحلا وخشم عنقار.

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وقال أمير عسير في كلمة بحضور عدد من قيادات المنطقة ورؤساء البلديات و177 مقاولًا لمشروعات عسير، وشيوخ القبائل: إنه شكّل لجنة برئاسة أمين منطقة عسير وليد الحميدي لمتابعة مشاريع المنطقة وبمتابعة شخصية منه، متابعًا أنه لن يقبل الخلل في التصميم ولا الخلل في الإشراف ولا الخلل في التنفيذ.

ولفت الأمير إلى أنه سيقوم بمساعدة كل مقاول متعثر شريطة إيضاح سبب تعثره، فيما عدا ذلك سيتم تحويل كل مقاول متهاون أو متخاذل إلى هيئة الرقابة والتحقيق من أجل التحقيق معه.

الجدير بالذكر أن مشروع العقبة الرابط بين مركزي كحلا ومركز خشم عنقار الحدودي بدأ في 18 ديسمبر 2018 بتكلفة بلغت 30 مليونًا و571 ألفًا و805 ريالات على أن يُنفذ خلال 10 أشهر.

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