شكرا لقرائتكم 3000 سلة غذائية تصل إلى عدن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-11-15 3000 سلة غذائية تصل إلى عدن مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة متابعات الخليج 365 - واس وصلت إلى محافظة عدن أمس قافلة على متنها 3 آلاف سلة غذائية مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لتوزيعها في مديريات الساحل الغربي، بالتعاون مع ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية ضمن مشروع الأمن الغذائي.

وقال منسق اللجنة العليا للإغاثة جمال بلفقيه : تواصلاً للإمداد المستمر من مركز الملك سلمان للإغاثة استقبلنا اليوم قافلة معونة غذائية تضم 3 آلاف سلة غذائية مخصصة لمديريات الساحل الغربي، مثمنًا جميع الجهود المبذولة من المملكة ممثلة بالمركز ووقوفهم إلى جانب الشعب اليمني. شارك الخبر







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