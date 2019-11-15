شكرا لقرائتكم اصطدام شاحنة بخرسانة الطريق في جدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-11-15 اصطدام شاحنة بخرسانة الطريق في جدة الجهات المختصة باشرت الحادث متابعات الخليج 365 - جدة Advertisements تسبب اصطدام شاحنة بالحواجز الخرسانية على الطريق الدائري الرابع باتجاه جدة في العاصمة المقدسة، في إعاقة الحركة المرورية على الطريق. وأوضح المركز الوطني للعمليات الأمنية 911، في تغريدة له عبر “تويتر”، مساء اليوم الجمعة، أن الجهات المختصة باشرت الحادث وجاري العمل على إعادة الحركة المرورية إلى وضعها الطبيعي. شارك الخبر







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