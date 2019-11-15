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المستندات المطلوبة للاكتتاب في أرامكو
متابعات الخليج 365 - الرياض
قبل الاكتتاب في أرامكو يجب على كل مكتتب رئيسي أن يكون لديه حساب بنكي نشط في أحد البنوك التي أعلنتها أرامكو والتي ستشارك في الاكتتاب.
وبحسب نشرة اكتتاب أرامكو فإن فترة الطرح للمؤسسات المكتتبة تبدأ من تاريخ 20/ 03/ 1441هـ (الموافق 17/ 11/ 2019م)، وتنتهي في تاريخ 07/ 04/ 1441هـ الموافق 04/ 12/ 2019م، بينما تبدأ فترة الطرح للمكتتبين الأفراد من تاريخ 20/ 03/ 1441هـ الموافق 17/ 11/ 2019م، وستنتهي في يوم 01/ 04/ 1441هـ الموافق 28/ 11/ 2019م.
الوثائق المطلوب تقديمها مع طلبات الاكتتاب
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- أصل وصورة البطاقة الشخصية للمكتتب الفرد.
- أصل وصورة دفتر العائلة للمكتتبين من أفراد العائلة.
- أصل وصورة الوكالة الشرعية لأفراد الأسرة من الدرجة الأولى.
- أصل وصورة صك الولاية (للأيتام).
- أصل وصورة صك الطلاق (لأبناء المرأة السعودية المطلقة من زوج غير سعودي).
- أصل وصورة شهادة وفاة الزوج (لأبناء المرأة السعودية الأرملة من زوج غير سعودي).
- أصل وصورة شهادة الميلاد (لأبناء المرأة السعودية المطلقة أو الأرملة من زوج غير سعودي).
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