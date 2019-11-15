«الدفاع»: 73 وظيفة إدارية شاغرة للجنسين في «الخدمات الطبية» للقوات المسلحة

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الإلكتروني)
أعلنت وزارة الدفاع توفر 73 وظيفة إدارية للرجال والنساء، بالإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة وذلك للحاصلين والحاصلات على الدرجات العلمية والتخصصات المناسبة لشغل الوظائف المعلنة المشمولة بسلم رواتب الموظفين العام (الإدارية).
وأوضحت وزارة الدفاع للراغبين في التقدم على الوظائف أن ذلك يتم من خلال منظومة التوظيف (جدارة) على موقع وزارة الخدمة المدنية www.mcs.gov.sa، مشيرة إلى أن فترة التقديم مستمرة على مدار 24 ساعة خلال الفترة من 1441/3/20 وحتى 1441/3/24.
وللاطلاع على آلية التقديم، ومعرفة الفئات المستهدفة بالإعلان والشروط والضوابط العامة ومسميات ومراتب الوظائف والجهات التي سيتم التعيين فيها، من خلال الرابط الإلكتروني:
https://www.mod.gov.sa/MediaCenter/elan/Pages/95.aspx
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.