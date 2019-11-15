شكرا لقرائتكم خبر عن «الدفاع»: 73 وظيفة إدارية شاغرة للجنسين في «الخدمات الطبية» للقوات المسلحة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الإلكتروني)

أعلنت وزارة الدفاع توفر 73 وظيفة إدارية للرجال والنساء، بالإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة وذلك للحاصلين والحاصلات على الدرجات العلمية والتخصصات المناسبة لشغل الوظائف المعلنة المشمولة بسلم رواتب الموظفين العام (الإدارية).

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وأوضحت وزارة الدفاع للراغبين في التقدم على الوظائف أن ذلك يتم من خلال منظومة التوظيف (جدارة) على موقع وزارة الخدمة المدنية www.mcs.gov.sa، مشيرة إلى أن فترة التقديم مستمرة على مدار 24 ساعة خلال الفترة من 1441/3/20 وحتى 1441/3/24.

وللاطلاع على آلية التقديم، ومعرفة الفئات المستهدفة بالإعلان والشروط والضوابط العامة ومسميات ومراتب الوظائف والجهات التي سيتم التعيين فيها، من خلال الرابط الإلكتروني:

https://www.mod.gov.sa/MediaCenter/elan/Pages/95.aspx