اجتماع خليجي أمريكي أردني لمكافحة الإرهاب

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس - واشنطن

استضافت الولايات المتحدة الأمريكية في العاصمة واشنطن اجتماعا بشأن تحالف الشرق الأوسط الاستراتيجي (ميسا).

Advertisements

وبحسب بيان للناطقة باسم الخارجية الأمريكية ناقش مسؤولون من كل من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والأردن والولايات المتحدة الأمريكية التطورات الإقليمية، بالإضافة إلى التعاون في الجهود المبذولة في المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية والمتعلقة بالطاقة في الشرق الأوسط، بما في ذلك تطوير استراتيجية لتحالف الشرق الأوسط الاستراتيجي لمكافحة الإرهاب.

وكانت القمة العربية الإسلامية الأمريكية التي استضافتها الرياض خلال الفترة من 24 ـ 25 / 8 / 1438هـ قد دعت إلى إنشاء تحالف استراتيجي للشرق الأوسط.

وأضاف البيان أن الاجتماع تضمن مناقشات حول الوضع في سوريا والدفاع الجوي في شبه الجزيرة العربية وموجزا للتعاون متعدد الأطراف بين الدول المعنية.