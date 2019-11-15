الميليشيات الحوثية وراء نزوح مليوني امرأة يمنية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - نيروبي، عدن

كشفت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتورة ابتهاج الكمال، أن الحرب التي أشعلتها ميليشيات الحوثي أدت إلى نزوح مليوني امرأة، وحرمان 1.5 مليون امرأة أخرى من الخدمات الصحية أثناء الحمل.

وقالت في الكلمة التي ألقتها في ورشة عمل القيادات النسوية التي عقدت بالعاصمة الكينية نيروبي، على هامش المؤتمر الدولي للسكان والتنمية إن ما تتعرض له المرأة اليمنية في مناطق سيطرة الميليشيات من قتل وسجن واضطهاد ونزوح وحرمان من الخدمات الصحية والتعليمية، يعد جرائم حرب، مبينة أن المرأة اليمنية من ظل الظروف الراهنة باتت بأمس الحاجة إلى الدعم والتمويل، مشيرة إلى أن الحكومة ضمنت للمرأة كافة الحقوق وفق ما نص عليه الدستور والقوانين النافذة في البلد، ومخرجات الحوار الوطني الشامل، داعية المانحين الدوليين إلى دعم وتمويل البرامج الخاصة بالمرأة في كافة المجالات بما في ذلك برامج حماية وسلامة المرأة والمشاريع المتعلقة بالتعليم والصحة ومساندة الحكومة في هذا الجانب.

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ميدانيا دمرت قوات الجيش الوطني المسنود بالتحالف العربي رتلا عسكريا حوثيا في مديرية باقم صعدة المعقل الرئيس للميليشيات، وأكد قائد محور آزال العميد كنعان الأحصب، أن قوات الجيش الوطني استطاعت استدراج رتل عسكري للميليشيات الحوثية بعد محاولته الالتفاف والتسلل من ميسرة الجبهة بجبال «وعواع» ووادي «الثعبان» لتقوم باستهدافهم بعدة كمائن بعد توغلهم. وأشار الاحصب، وفق ما نقلته عنه وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، إلى أن العملية أسفرت عن قتل وجرح الكثير من عناصر الميليشيات من بينهم القيادي المسؤول عن العملية الملقب بـ»منبه 2» بحسب جهاز المناداة الذي عثر عليه بحوزته بجانب الجثة.

وأشار الأحصب، أن العملية العسكرية التي بدأتها قوات الجيش اليمني مسنودة بالتحالف العربي في مديرية باقم قبل يومين مستمرة ومتواصلة وتحقق أهدافها، مشيرا إلى أن ميليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة إيرانيا تلقت ضربات موجعة، وتكبدت خسائر كبيرة في المواجهات الدائرة في جبهات محيط مركز المديرية وفي أطراف المديرية. موضحا أنه جرى خلال الأيام الماضية كسر عدد من الهجمات الحوثية ودحرها، بعد استدراج عناصر الميليشيات إلى مواقع تم الانسحاب التكتيكي منها، وبالتالي شن هجوم واسع عليها، وسقوط عشرات القتلى والجرحى من الميليشيات وإعطاب العديد من آلياتها خلال محاولاتها زرع ألغام في المناطق التي تم استدراجها إليها.

وفي الحديدة واصلت ميليشيات الحوثي تصعيدها اليومي واستهدفت مواقع القوات المشتركة في منطقة الجاح التابعة لمديرية بيت الفقيه جنوبي محافظة الحديدة غرب اليمن بالأسلحة المتوسطة والرشاشة. كما استهدفت الميليشيات مسجدا في مديرية التحيتا، ومنازل المواطنين في مديرية حيس، جنوب محافظة الحديدة الساحلية، غرب اليمن . وذكر المركز الإعلامي لقوات ألوية العمالقة الحكومية، عن مصادر محلية تأكيدها، أن ميليشيات الحوثي، استهدفت مسجد عمر بن الخطاب في مديرية التحيتا، بالأسلحة المتوسطة والثقيلة وتسببت بأضرار كبيرة في المسجد.

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