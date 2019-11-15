هيئة الاستثمار الأردنية: منطقة العقبة موقع تكاملي لـ «نيوم»

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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توقع رئيس هيئة الاستثمار الأردنية الدكتور خالد الوزني أن يستقطب مشروع نيوم السعودي المزيد من الاستثمارات السعودية الأردنية التي ستنشأ في منطقة العقبة، بما في ذلك تعزيز الأعمال القائمة هناك.

وأوضح أن الجهة الشمالية الأردنية من مشروع نيوم، وهي ميناء العقبة ومرسى زايد، ستكون مسرحا لتبادل الخبرات والاستشارات والتي ستفرز مشاريع تكاملية تختص بمشروع نيوم، والتي ستسهل على المستثمرين أعمالهم بالاستفادة من الميناء، مشيدا بأهداف المشروع التي تخدم الرؤية السعودية 2030، والمنطقة بشكل عام بما فيها مصر والأردن.

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وقال الوزني خلال لقائه والوفد المرافق مع لجنة الاستثمار والأوراق المالية ولجان قطاع دعم الأعمال بغرفة الرياض، إن الأردن يملك قاعدة من الخدمات المالية يتيح خلالها الحصول على القروض ورأس المال الاستثماري، وأضاف أن السعودية تعد أكبر الداعمين للأردن طوال تاريخها عبر الدعم الخاص أو دعم المشاريع والشراكة الاستثمارية السعودية الأردنية، معتبرا العلاقات السعودية الأردنية المتينة والانفتاح الاستثماري والمشاريع الكبرى القائمة في البلدين تمهد لتعزيز هذه الاستثمارات.

واستعرض الوفد الأردني مزايا الاستثمار في عدد من المناطق الأردنية، منها منطقة العقبة، وصندوق استثمار الضمان الاجتماعي الأردني، وفرص الاستثمار في أفضل 10 شركات أردنية، وفرص الاستثمار في شركات قابلة للإدراج، والاستثمار في صكوك التمويل الإسلامي، وغيرها من المشاريع الصناعية والزراعية والدوائية والسياحية، فيما تحدث رجال أعمال سعوديين مستثمرين في الأردن عن بعض العوائق اللوجستية أو التنظيمية التي واجهوها في الأردن.

وأكد رئيس لجنة الاستثمار والأوراق المالية محمد الساير أن اللقاء مع الوفد الأردني يفتح آفاقا واسعة للتعاون المشترك، ولا سيما أن البلدين يعيشان طفرة في مجال المشاريع والانفتاح على العالم، مشيدا بالأنظمة الاستثمارية الجديدة للأردن والمحفزة لجلب المزيد من الاستثمارات، معتبرا اللقاء فرصة لبحث أوجه التعاون في مجالي التجارة والاستثمار بما يعزز التبادل التجاري والاستثماري التشاركي بين البلدين، وبما يزيح بعض العوائق التشريعية أو التنظيمية التي تواجه المستثمرين.