الإطاحة بعصابة تستدرج ضحاياها الكترونيا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أطاحت الجهات الأمنية بمنطقة مكة المكرمة بتشكيل عصابي مكون من 8 مواطنين امتهنوا استدراج الأشخاص عبر تطبيقات وسائل التواصل الاجتماعي والاعتداء عليهم بالضرب وسلب ما بحوزتهم من أموال وأجهزة جوال وبطاقات الصرف الآلي، وإرغامهم على إفشاء أرقامها السرية واستخدامها في سحب أموال من أرصدتهم.

وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الرائد محمد الغامدي في بيان أمس أنه وبناء على نتائج المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال، وإجراءات البحث والتحري عن مرتكبيها فقد جرت الإطاحة بتنظيم إجرامي مكون من 8 مواطنين بالعقد الثالث والرابع من العمر، بعد توفر الأدلة على امتهانهم القيام باستدراج الأشخاص عبر التطبيقات وسلب ما بحوزتهم من أموال، وبمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحقهم أقروا بارتكاب 11جريمة، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.