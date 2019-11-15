القبض على مهشم سيارة مواطنة في ضباء

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - تبوك قبضت الجهات الأمنية بمنطقة تبوك على متهم بتهشيم مركبة مواطنة في محافظة ضباء. وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة العقيد خالد الغبان، في بيان أمس أنه بالإشارة إلى ما جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن تعرض مركبة إحدى المواطنات للتكسير بأحد المراكز التابعة لمحافظة ضباء، فقد أسفرت إجراءات البحث والتحري عن القبض على المتهم بارتكاب الجريمة، وهو مواطن بالعقد الرابع من العمر، مشيرا إلى أنه جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.



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